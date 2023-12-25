В Красноярске установили рекорд, собрав автоёлку из 800 машин

В Красноярске был установлен новый авторекорд — 25 декабря блогер Валерий Пичурин собрал автоёлку из 800 автомобилей. Мероприятие прошло при поддержке региональной ГИБДД РФ. Об этом рассказали в сообществе "Живой Красноярск".

Рекордная автоёлка в Красноярске. Видео © t.me / "Живой Красноярск"

Флешмоб с составлением новогодней ёлки из автомобилей уже стал доброй праздничной традицией в Красноярском крае. Местные автомобилисты вот уже третий год кряду встречаются, чтобы побить свой предыдущий рекорд. В 2021 году автоёлка собрала 400 автолюбителей, в 2022-м — 700, а в этом — 800! Участники выстраивают свои машины в форме ёлки со звездой на вершине. Результат флешмоба уже записали в Книгу рекордов России.







Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники краевой ГИБДД РФ. На то, чтобы установить авторекорд, участникам потребовалось порядка девяти часов: автомобилисты и организаторы собрались 23 декабря в 15:00, а к полуночи необычная ёлка была готова. Организатор мероприятия Валерий Пичугин поделился, что и не думал ставить рекорды, когда ему впервые пришла в голову идея собрать автоёлку.

"23 декабря 2023 года состоялась пятая, юбилейная автоёлка! Как и каждый год, это мероприятие — поздравление с Новым годом от красноярцев всей России. Я и не думал о постановке рекорда, но мне стали писать ребята, что сейчас официальный фиксированный рекорд России — это автоёлка из 87 машин, а у нас в прошлом году уже 700 было. Сибирь — это мощь", — заявил он.