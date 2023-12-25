Путин поручил создать в Донецке креативный кластер с киностудией и школой

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Донецке креативный кластер с киностудией. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами Общественной палаты.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики и Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о создании в городе Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий", — сообщается на сайте Кремля.

Предоставить доклад по теме необходимо до 15 февраля следующего года. Ответственными назначены глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.