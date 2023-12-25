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Регион
Опубликовано 25 декабря 2023, 16:23

В Госдуме призвали устроить россиянам безалкогольные народные гулянья на Новый год

Депутат Буцкая призвала запретить продажу спиртного в местах новогодних гуляний

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму, и в немалой степени это бывает связано с алкоголем. По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, положительно повлиять на статистику могло бы введение запрета на продажу спиртного, особенно там, где проходят массовые гулянья и детские мероприятия.

"Рядом с центром, где массовые гулянья, где дети, спортивные мероприятия, никакого алкоголя быть не должно. Это правда вопрос жизни и смерти", — приводит слова парламентария Ura.ru.

Буцкая отметила, что опыт тех городов и регионов, где на местном уровне принимаются антиалкогольные запреты, доказывает, что всё не зря. В качестве примера она привела Якутию, где целые посёлки превращаются перед праздниками в безалкогольные.

Россиянам назвали самый коварный алкоголь, который популярен в Новый год
Россиянам назвали самый коварный алкоголь, который популярен в Новый год

Ранее Лайф сообщал, что половина россиян решилась на трезвый Новый год. Об этом свидетельствуют данные проведённого опроса. Другие 7% граждан намерены смешивать напитки, а из включающих в меню алкоголь 30% предпочтут игристое вино — шампанское, просекко, креман, ламбруско. На втором месте водка — 19%, на третьем — коньяк и арманьяк (14%). 11% выбрали виски и красное вино, 7% — белое вино.

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Марина Калегина
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