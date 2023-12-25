В Госдуме призвали устроить россиянам безалкогольные народные гулянья на Новый год

Новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму, и в немалой степени это бывает связано с алкоголем. По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, положительно повлиять на статистику могло бы введение запрета на продажу спиртного, особенно там, где проходят массовые гулянья и детские мероприятия.

"Рядом с центром, где массовые гулянья, где дети, спортивные мероприятия, никакого алкоголя быть не должно. Это правда вопрос жизни и смерти", — приводит слова парламентария Ura.ru.

Буцкая отметила, что опыт тех городов и регионов, где на местном уровне принимаются антиалкогольные запреты, доказывает, что всё не зря. В качестве примера она привела Якутию, где целые посёлки превращаются перед праздниками в безалкогольные.