В Госдуме призвали устроить россиянам безалкогольные народные гулянья на Новый год
Депутат Буцкая призвала запретить продажу спиртного в местах новогодних гуляний
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму, и в немалой степени это бывает связано с алкоголем. По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, положительно повлиять на статистику могло бы введение запрета на продажу спиртного, особенно там, где проходят массовые гулянья и детские мероприятия.
"Рядом с центром, где массовые гулянья, где дети, спортивные мероприятия, никакого алкоголя быть не должно. Это правда вопрос жизни и смерти", — приводит слова парламентария Ura.ru.
Буцкая отметила, что опыт тех городов и регионов, где на местном уровне принимаются антиалкогольные запреты, доказывает, что всё не зря. В качестве примера она привела Якутию, где целые посёлки превращаются перед праздниками в безалкогольные.
Ранее Лайф сообщал, что половина россиян решилась на трезвый Новый год. Об этом свидетельствуют данные проведённого опроса. Другие 7% граждан намерены смешивать напитки, а из включающих в меню алкоголь 30% предпочтут игристое вино — шампанское, просекко, креман, ламбруско. На втором месте водка — 19%, на третьем — коньяк и арманьяк (14%). 11% выбрали виски и красное вино, 7% — белое вино.