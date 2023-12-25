Мосгорсуд освободил бывшего зампреда ЦБ Корищенко, приговорённого к 7 годам

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ Константина Корищенко, которого ранее приговорили к семи годам колонии по делу о хищении, в результате истечения срока давности, сообщила пресс-служба столичных судов.

Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун в суде. Фото © t.me / Пресс-служба суда

"Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания... в связи истечением сроков давности уголовного преследования. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, они из-под стражи освобождены", — говорится в заявлении.

В сентябре Таганский суд Москвы приговорил Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна к семи годам колонии. Дело возбудили из-за хищения ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей. По версии следователей, активы вывели в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства.