"Кверху каком": Серебряков неоднозначно высказался о планах на Новый год, смутив внучку

Российский актёр Алексей Серебряков побывал на красной дорожке в киноцентре "Октябрь", посетив премьеру мультфильма "Великолепная пятёрка". С собой он привёл внучку Агату, которую родила дочь его супруги. Агата улыбалась журналистам и не стеснялась фотографироваться.

Журналисты сайта мk.ru. поинтересовались у актёра, как он собирается праздновать Новый год, на что Серебряков ответил: "Кверху каком". Услышав ответ дедушки, маленькая Агата призадумалась. Артист также добавил, что пребывает в "предновогоднем настроении", а его любимой новогодней песней, как он сам признался, является композиция "Пусть бегут неуклюже...".

Главными актёрами, подарившими свои голоса персонажам мультфильма, стали Гарик Харламов, Анна Старшенбаум и Павел Прилучный. Официально "Великолепную пятёрку" покажут в кинотеатрах 28 декабря.

Ранее Лайф писал, что Галкин* показал, как они с Пугачёвой отметили 12-летие брака в ресторане в Израиле. На фото оба улыбаются и держат по бокалу вина. Однако пользователи в комментариях под постом не стали спешить с поздравлениями, многие написали, что неприятно смотреть на искусственные улыбки.