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Четырёх подростков задержали за хулиганство после избиения курьера толпой в Петербурге

В Петербурге задержаны четыре подростка по подозрению в нападении на курьера

25 декабря, 14:00
В Петербурге задержаны четыре подростка по подозрению в нападении на курьера. Обложка © Shutterstock

В Петербурге задержаны четыре подростка по подозрению в нападении на курьера. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырёх подростков, которых подозревают в нанесении побоев курьеру службы доставки. Пострадавший попал в больницу с травмами головы, а по факту нападения возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает региональный главк МВД РФ.

"25 декабря <…> сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установили и доставили в полицию четверых подростков 14–15 лет", — уточнили в ведомстве.

Сейчас с подозреваемыми проводятся процессуальные действия. Предстоит выяснить мотивы и обстоятельства их поступка.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа подростков напала на курьера во дворе одного из жилых домов на Витебском проспекте. Его избили и распылили в лицо газовый баллончик. У пострадавшего диагностированы травмы головы. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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