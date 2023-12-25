Четырёх подростков задержали за хулиганство после избиения курьера толпой в Петербурге В Петербурге задержаны четыре подростка по подозрению в нападении на курьера 25 декабря, 14:00 В Петербурге задержаны четыре подростка по подозрению в нападении на курьера. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырёх подростков, которых подозревают в нанесении побоев курьеру службы доставки. Пострадавший попал в больницу с травмами головы, а по факту нападения возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает региональный главк МВД РФ.

"25 декабря <…> сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установили и доставили в полицию четверых подростков 14–15 лет", — уточнили в ведомстве.

Сейчас с подозреваемыми проводятся процессуальные действия. Предстоит выяснить мотивы и обстоятельства их поступка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа подростков напала на курьера во дворе одного из жилых домов на Витебском проспекте. Его избили и распылили в лицо газовый баллончик. У пострадавшего диагностированы травмы головы. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Авторы Татьяна Миссуми