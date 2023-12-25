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Коуч назвала 3 женских страха, мешающих просить деньги у мужчины

Эксперт Кожевникова объяснила, как женщине победить страх брать деньги у мужчины

25 декабря, 14:31
Девушки часто боятся просить денег у мужчины. Обложка © freepik

Девушки часто боятся просить денег у мужчины. Обложка © freepik

Часто девушки боятся попросить деньги у своего мужчины. Хотя преодолеть подобный страх несложно, если разобраться в его причинах. Об этом порталу "Страсти" рассказала мотивационный бизнес-коуч, психолог, предприниматель и основатель образовательной системы "Академия инвестора" Елена Кожевникова.

"Если мужчина уже вступил с вами в отношения, то он готов удовлетворить все ваши потребности. Разговаривайте с партнёром, выстраивайте доверие и наслаждайтесь этим взаимодействием", — объяснила она.

Первая причина страха почувствовать себя недостойной денег. В этом случае женщина убеждает себя, что недостаточно хороша, а мужчина ей ничем не обязан. Возможно, всё дело в заниженной самооценке, полагает специалист. Вторая причина — расстаться с ощущением безопасности и попасть в зависимость от мужчины. Часто такой страх мучает самодостаточных женщин, которые привыкли много работать и не хотят "подачек".

Третья причина нежелание разжечь конфликт. Девушки боятся реакции любимого, который может не так понять просьбу и обвинить их в меркантильном отношении. Однако, по словам психолога, со страхами разобраться несложно. Следует представить самое негативное развитие событий. Это, конечно же, отказ мужчины дать деньги, пояснила эксперт. Но тогда женщине останется лишь проанализировать, действительно ли возлюбленный не может помочь, или он просто жадный и не готов брать за неё ответственность.

Кожевникова посоветовала в момент просьбы успокоиться и чётко сформулировать, какая сумма, зачем и к какому сроку нужна. Как правило, мужчины всегда готовы протянуть руку помощи, отметила она. Но если возлюбленный замнётся, тогда будет повод задуматься, а относится ли он к вам серьёзно.

Названо пять главных триггеров зависимых от мужчин женщин
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Ранее Лайф писал, что, если девушка в начале отношений соглашается платить за всё поровну с мужчиной, вряд ли впоследствии он захочет изменить ситуацию и начать заботиться о ней и их общем ребёнке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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