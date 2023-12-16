Названо пять главных триггеров зависимых от мужчин женщин

Идеализирование партнёра и болезненная реакция на отдаление мужчины являются признаками зависимой женщины. Об этом рассказала психолог Юлия Комиссарова.

"Вы идеализируете мужчину и держитесь за него изо всех сил либо считаете, что никого лучше вам всё равно не найти, испытывая дикий страх остаться одной", — сказала специалист в беседе с "Газетой.ru".

Также созависимые женщины находятся в постоянном режиме ожидания от мужчины — любви, внимания, заботы, денег, однако им всегда мало. Ещё одним фактором является контроль своего спутника по телефону, в мессенджерах или соцсетях. Кроме того, на это указывает упадок сил и пустота, когда любимого нет рядом.

"Зависимость может быть настолько сильной, что вас может трясти в присутствии партнёра или при отсутствии понимания вашего статуса и судьбы отношений, вы можете бросить всё и поехать к нему на другой конец города или даже в другую страну. Необязательно будут присутствовать все признаки, даже если нашли у себя два-три, это уже говорит о наличии эмоциональной зависимости", — считает психолог.

Избавиться от этого очень просто: надо начать думать о себе. В первую очередь стоит направить все силы и внимание на своё развитие, поиск и закрывание дефицитов и потребностей. Эксперт считает, что человек, который знает себя, понимает потребности и умеет закрывать их самостоятельно, не боится кого-то потерять и наслаждается жизнью.