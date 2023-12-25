Суд вынес приговор москвичу за убийство двух эстонских школьниц в 1989 году

Преображенский суд Москвы вынес приговор за убийство двух эстонских школьниц, совершённое в 1989 году. 57-летнему москвичу Дмитрию Захарову назначили наказание в 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Как выяснило следствие, в марте 1989 года в Москву из другого города приехали две 16-летние школьницы, чтобы посетить музей. Но планы изменились, когда у метро они познакомились с мужчиной, а затем и с его друзьями (одним из них был Захаров). В ночь на 30 марта новые знакомые предложили девушкам поехать с ними на авто, якобы чтобы отвезти домой пьяного Захарова. Во время поездки, когда Захаров уснул, двое его приятелей привезли школьниц в лесной массив парка "Лосиный остров" и изнасиловали. Пострадавшие пригрозили насильникам, что обратятся в полицию. Тогда все трое мужчин избили школьниц.

"После этого подсудимый брючным ремнём задушил одну из потерпевших, а двое его сообщников приисканным полипропиленовым канатом задушили её подругу", — рассказали в прокуратуре.

В итоге правосудие настигло одного из убийц спустя 34 года. А уголовное дело в отношении сообщников Захарова прекращено в связи с их смертью.