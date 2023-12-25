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Путин дал врачам скорой право спасать пациентов без их согласия

Путин подписал закон, по которому медики смогут спасти пациента без его согласия

25 декабря, 16:29
Скорая помощь сможет проводить медвмешательство без согласия пациента при угрозе его жизни. Обложка © Shutterstock

Скорая помощь сможет проводить медвмешательство без согласия пациента при угрозе его жизни. Обложка © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинская бригада скорой помощи сможет помогать пациенту без его согласия, если есть угроза жизни. Документ уже появился в базе правовых актов.

До нововведения врачи имели право спасать пациента, который был не способен выразить свою волю и согласие, только после проведения консилиума. Однако медики всегда рисковали не успеть из-за затянутой процедуры. Теперь врачи смогут помочь человеку вне больницы, даже если нет его информированного добровольного согласия (ИДС) на медвмешательство.

Путин: Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им
Путин: Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им

Также сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только россиянам на ребёнка с гражданством России по рождению.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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