Путин дал врачам скорой право спасать пациентов без их согласия
Путин подписал закон, по которому медики смогут спасти пациента без его согласия
Скорая помощь сможет проводить медвмешательство без согласия пациента при угрозе его жизни. Обложка © Shutterstock
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинская бригада скорой помощи сможет помогать пациенту без его согласия, если есть угроза жизни. Документ уже появился в базе правовых актов.
До нововведения врачи имели право спасать пациента, который был не способен выразить свою волю и согласие, только после проведения консилиума. Однако медики всегда рисковали не успеть из-за затянутой процедуры. Теперь врачи смогут помочь человеку вне больницы, даже если нет его информированного добровольного согласия (ИДС) на медвмешательство.
Также сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только россиянам на ребёнка с гражданством России по рождению.