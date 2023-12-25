"Персиковый пушок": Как создать модный лук с главным цветом 2024 года

Институт Pantone на протяжении уже более чем 20 лет выбирает цвет года, который становится ключевым для моды, дизайна, живописи, архитектуры и остальных сфер жизни. В этот раз для наступающего года выбрали персиковый оттенок с названием Peach Fuzz, или же "персиковый пушок". Стилист Мария Красикова рассказала, что олицетворяет этот цвет и, конечно же, с какими цветами и одеждой он сочетается.

"Персиковый пушок" несёт тепло, добро и уют. Психологи Pantone считают, что он подарит нам добрые и тёплые отношения между людьми. Он влияет на настроение, состояние, потому что доказано, что 80% влияния цвета приходится на нервную систему человека", — объяснила стилист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её мнению, цвет Peach Fuzz хорошо подходит для светлых людей с глазами тёплых тонов. Он будет хорошо гармонировать со смежными оттенками (карамельным и болотным) или удачно контрастировать с голубым и лавандовым. Цвет весьма универсальный, но темноволосым и темноглазым женщинам стоит отдать предпочтение более насыщенному персиковому цвету. Ещё Peach Fuzz прекрасно смотрится вместе с салатовым, а вот на фоне чёрного полностью теряется.

"Можно выбрать водолазку в этом цвете и сочетать её с костюмом. Нежную персиковую блузу в шифоне можно надеть с кожаными брюками в цвете карамель. Ещё "персиковый пушок" будет красиво смотреться с активным зелёным цветом", — подытожила Красикова.