Ещё 9 участников секс-вечеринки в московской сауне арестованы вслед за организатором оргии
Лефортовский суд арестовал ещё девятерых участников оргии в столичной сауне
Лефортовский суд Москвы арестовал ещё девять участников секс-вечеринки в московской сауне. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
Приговор одной из участниц оргии в ТЦ. Видео © T.me / Московские суды общей юрисдикции
"По факту нарушения общественного порядка в ТЦ "Фэвори" рассмотрены административные протоколы в отношении: Маленёва Андрея Николаевича, Ильяшова Дениса Сергеевича, Пчелова Александра Сергеевича, Загоскина Ивана Владимировича, Парфенова Сергея Владимировича", — говорится в публикации.
Суд признал вышеперечисленных мужчин виновными в административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Их приговорили к наказанию в виде административного ареста на 15 суток.
Также виновными в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ были признаны: Егорова Анастасия Александровна, Келигова Эсет Султановна и Колесникова Рано Яровна. Им назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток. Шубаева Тиара Гарневна также была признана виновной по этой статье и получила наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей.
Напомним, ранее стало известно о том, что более 30 человек задержали в Москве за участие в массовой оргии в сауне ТЦ "Фэвори". Полиция прибыла на третий этаж ТЦ из-за шума, на который жаловались очевидцы.
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