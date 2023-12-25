Ещё 9 участников секс-вечеринки в московской сауне арестованы вслед за организатором оргии

Лефортовский суд Москвы арестовал ещё девять участников секс-вечеринки в московской сауне. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Приговор одной из участниц оргии в ТЦ. Видео © T.me / Московские суды общей юрисдикции

"По факту нарушения общественного порядка в ТЦ "Фэвори" рассмотрены административные протоколы в отношении: Маленёва Андрея Николаевича, Ильяшова Дениса Сергеевича, Пчелова Александра Сергеевича, Загоскина Ивана Владимировича, Парфенова Сергея Владимировича", — говорится в публикации.

Суд признал вышеперечисленных мужчин виновными в административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Их приговорили к наказанию в виде административного ареста на 15 суток.

Также виновными в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ были признаны: Егорова Анастасия Александровна, Келигова Эсет Султановна и Колесникова Рано Яровна. Им назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток. Шубаева Тиара Гарневна также была признана виновной по этой статье и получила наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей.