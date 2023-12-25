Израильский производитель кофе "убрал" Турцию с упаковки за её поддержку Палестины

Израильский производитель кофе Strauss, подвергнувшись общественной критике, принял решение временно отказаться от размещения слова "турецкий" на кофейных пачках. На упаковках с новым дизайном красуется флаг Израиля и патриотические лозунги: "Поколение победы", "Вместе сильнее" и прочие. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Газета уточняет, что сама марка кофе фактически "никак не связана с Турцией" и очень популярна на протяжении уже многих десятков лет. Несмотря на это, отказ от "турецкого" на упаковке был тепло встречен пользователями в Сети. К слову, компанию призывали к этому ещё в 2014 году, когда Турция поддержала позицию ХАМАС во время очередной эскалации с Израилем.

Глава Strauss Ави Лауфер рассказал, что люди в соцсетях призывали компанию сменить название на "израильский кофе". По его словам, зёрна для напитка привозят не из Турции, а из Бразилии и прочих стран. Новый дизайн, по задумке, поднимает боевой дух ведущего бои в Газе израильского контингента. В таком виде упаковка будет доступна временно, но на какой срок, неизвестно. При этом старый дизайн остаётся в продаже.