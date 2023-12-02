Эрдоган: 3000 адвокатов подали заявления в МУС против должностных лиц Израиля
Почти 3000 адвокатов, среди которых есть и турецкие, подали заявления в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий Израиля в Газе. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Примерно три тысячи адвокатов подали необходимые заявления в МУС в Гааге. Наш депутат от Стамбула Джунейт Юксель в их числе. Эти люди будут следить за процессом в Гааге. Мы ожидаем, что эти мясники Газы, авторы геноцида, в частности [израильский премьер Биньямин] Нетаньяху, пойманные с поличным, понесут наказание", — приводит его слова Anadolu.
В беседе с журналистами по возвращении из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Эрдоган выразил надежду на "положительные результаты" в Международном уголовном суде. Он подчеркнул, что Анкара сделает всё, чтобы МУС наказал Иерусалим за геноцид в Газе. По мнению президента Турции, это чёрное пятно лежит не только на администрации Нетаньяху, но и государств, которые его поддерживают, причём эти страны будут долгие годы расплачиваться за молчание, так как "мир не забудет равнодушия". Эрдоган допустил, что могут появиться те, кто попытается помешать этому.
Турецкий лидер добавил, что власти Израиля, которые на протяжении долгого времени преподносили себя как жертв геноцида, превратились в "убийц этой памяти предков". Кроме того, он отметил, что Запад, за исключением Испании, стал должником Палестины, так как эти страны не борются с угнетением. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать усилия, чтобы остановить атаки Израиля в Газе. Он напомнил, что изначально Анкара выступала не за гуманитарную паузу, а полное прекращение огня.
Ранее Лайф писал, что турецкие адвокаты подали в МУС иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Документ состоит из 23 страниц. Позднее Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и отметил, что дни премьера ближневосточного государства Биньямина Нетаньяху сочтены. Кроме того, турецкий лидер назвал его "мясником сектора Газа". Также о намерениях подать иск против Израиля в МУС заявили в Иране.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара сообщил, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, однако накануне Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе. По данным Минздрава Палестины, всего за сутки боёв погибло 178 человек, ранено 589.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER