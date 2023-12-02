Эрдоган: 3000 адвокатов подали заявления в МУС против должностных лиц Израиля

Почти 3000 адвокатов, среди которых есть и турецкие, подали заявления в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий Израиля в Газе. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Примерно три тысячи адвокатов подали необходимые заявления в МУС в Гааге. Наш депутат от Стамбула Джунейт Юксель в их числе. Эти люди будут следить за процессом в Гааге. Мы ожидаем, что эти мясники Газы, авторы геноцида, в частности [израильский премьер Биньямин] Нетаньяху, пойманные с поличным, понесут наказание", — приводит его слова Anadolu.

В беседе с журналистами по возвращении из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Эрдоган выразил надежду на "положительные результаты" в Международном уголовном суде. Он подчеркнул, что Анкара сделает всё, чтобы МУС наказал Иерусалим за геноцид в Газе. По мнению президента Турции, это чёрное пятно лежит не только на администрации Нетаньяху, но и государств, которые его поддерживают, причём эти страны будут долгие годы расплачиваться за молчание, так как "мир не забудет равнодушия". Эрдоган допустил, что могут появиться те, кто попытается помешать этому.