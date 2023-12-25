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25 декабря, 19:44

Находящийся в розыске бывший муж Бородиной Будагов стал отцом в четвёртый раз

Сын Залины Башировой в роддоме смотрит на новорождённого. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zalina_bashirova

Сын Залины Башировой в роддоме смотрит на новорождённого. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zalina_bashirova

Бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Юрий Будагов стал отцом в четвёртый раз. Его супруга Залина Баширова родила третьего ребёнка. Девушка опубликовала фотографию из роддома.

"Дважды старший брат", — написала жена бизнесмена, дополнив пост подписью на турецком. На фото её старший сын Дэни смотрит на новорождённого. Пока пол и имя ребёнка неизвестны.

У Башировой и Будагова уже есть сын и дочь. А от брака с Бородиной у бизнесмена есть старшая дочь Маруся. При этом сам он уже два года находится в международном розыске.

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А ранее знаменитая актриса Ольга Кузьмина, знакомая зрителям по сериалу "Кухня", стала мамой во второй раз. На этот раз она родила девочку.

Александра Мышляева
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