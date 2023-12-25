Находящийся в розыске бывший муж Бородиной Будагов стал отцом в четвёртый раз

"Дважды старший брат", — написала жена бизнесмена, дополнив пост подписью на турецком. На фото её старший сын Дэни смотрит на новорождённого. Пока пол и имя ребёнка неизвестны.

У Башировой и Будагова уже есть сын и дочь. А от брака с Бородиной у бизнесмена есть старшая дочь Маруся. При этом сам он уже два года находится в международном розыске.