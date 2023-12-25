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25 декабря, 20:38

Названы пять добавок, которые превращают кофе в источник здоровья и молодости

Физиолог Лялина: Добавление ванили в кофе снизит риск инсульта

Употребление кофе в сочетании с натуральными добавками положительно сказывается на здоровье организма. О способах сделать напиток не только ободряющим, но и полезным рассказала физиолог Ирина Лялина.

По словам декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кофеманам стоит присмотреться к корице и ванили. Первая улучшает умственную деятельность и выносливость, тогда как вторая снижает риск инсульта, замедляя старение. Ещё напиток можно разбавить гвоздикой, дающей обезболивающий эффект, и лимонным соком, отметила эксперт.

"В лимонном соке много аскорбиновой кислоты, помогающей функционировать нашей иммунной системе, а также повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Люди с низким давлением, страдающие мигренью, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение", — рассказала Лялина NEWS.ru.

Лучшей же добавкой к кофе является стакан чистой воды, подытожила физиолог. Напиток из зёрен "иссушает" организм, вызывая частое мочеиспускание. Лишняя чашка H2O нивелирует негативный эффект, не допуская обезвоживания.

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Ранее Лайф называл безопасную дозу сахара в чае или кофе. Чтобы не навредить здоровью, лучше ограничиться двумя кусочками рафинада.

Обложка ©

Unsplash / Vanesa conunaese

Илья Пушкарев
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