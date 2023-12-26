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25 декабря, 21:30

Намёк на неухоженность: Дезодоранты и зубные нити назвали худшими подарками на Новый год

Психотерапевт Кумов: Не стоит дарить на Новый год личные гигиенические средства

Выбирая подарок на Новый год, нужно учитывать финансовое положение получателя, чтобы не поставить его в неловкое положение из-за невозможности преподнести равноценный подарок. Кроме того, во избежание обид не стоит дарить антивозрастные и гигиенические средства.

"Не стоит дарить личные гигиенические средства, такие как дезодоранты, зубные нити или предметы для ухода за волосами, так как это может быть воспринято как намёк на неухоженность", — объяснил РИАМО врач-психотерапевт АО "Медицина" Михаил Кумов.

Специалист посоветовал также быть осторожнее с подарками типа книг по самосовершенствованию или подарочных сертификатов на процедуры. Выбирая их, нужно быть уверенным, что получатель не воспримет их неправильно и не забеспокоится, что с ним что-то не так. Лучше всего обратить внимание на личные предпочтения человека и купить подарок, исходя из его интересов.

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А ранее Лайф рассказывал об опросе, согласно результатам которого каждый четвёртый француз намерен перепродать ненужный рождественский подарок. Такая практика распространена среди 25–44-летних граждан с детьми в регионах, где низкая покупательная способность.

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Freepik / Drobotdean

Лариса Сафронова
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