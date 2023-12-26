Намёк на неухоженность: Дезодоранты и зубные нити назвали худшими подарками на Новый год

Выбирая подарок на Новый год, нужно учитывать финансовое положение получателя, чтобы не поставить его в неловкое положение из-за невозможности преподнести равноценный подарок. Кроме того, во избежание обид не стоит дарить антивозрастные и гигиенические средства.

"Не стоит дарить личные гигиенические средства, такие как дезодоранты, зубные нити или предметы для ухода за волосами, так как это может быть воспринято как намёк на неухоженность", — объяснил РИАМО врач-психотерапевт АО "Медицина" Михаил Кумов.

Специалист посоветовал также быть осторожнее с подарками типа книг по самосовершенствованию или подарочных сертификатов на процедуры. Выбирая их, нужно быть уверенным, что получатель не воспримет их неправильно и не забеспокоится, что с ним что-то не так. Лучше всего обратить внимание на личные предпочтения человека и купить подарок, исходя из его интересов.