Водитель скорой уложил "буханку" на бок в Саратове

Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи случилось в Саратове. В результате инцидента медицинский УАЗ вылетел на обочину и перевернулся. Об этом заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 25 декабря напротив лагеря "Дубки". По данным ГИБДД, водитель "буханки" не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием. Ситуацию на свой контроль взяла саратовская прокуратура.

"В результате дорожной аварии пострадали люди, которым оказана медицинская помощь. По факту ДТП органы ГИБДД проводят проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города", — гласит сообщение надзорного ведомства.