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25 декабря, 20:50

Водитель скорой уложил "буханку" на бок в Саратове

Машина скорой помощи перевернулась в Саратове, есть пострадавшие

Машина скорой опрокинулась в результате ДТП в Саратове. Обложка © VK / ЧП Саратов

Машина скорой опрокинулась в результате ДТП в Саратове. Обложка © VK / ЧП Саратов

Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи случилось в Саратове. В результате инцидента медицинский УАЗ вылетел на обочину и перевернулся. Об этом заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 25 декабря напротив лагеря "Дубки". По данным ГИБДД, водитель "буханки" не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием. Ситуацию на свой контроль взяла саратовская прокуратура.

"В результате дорожной аварии пострадали люди, которым оказана медицинская помощь. По факту ДТП органы ГИБДД проводят проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города", — гласит сообщение надзорного ведомства.

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А в Забайкалье водитель не совладал с многотонным грузовиком и перевернул гружённый людьми "Урал". Жертвой трагедии стал один из пассажиров.

Илья Пушкарев
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