Пенсия и пособия за январь придут досрочно
Соцфонд: Россиянам перечислят пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря
Получатели пенсий, которым деньги поступают на карты кредитных организаций, получат январские выплаты досрочно — в конце декабря. Об этом сообщила газета "Известия".
По информации Соцфонда России, те граждане, кому деньги поступают на карту 5-го или 10-го числа, получат их до 28 декабря. Те же, кому пенсия приходит по почте, смогут получить её только в январе согласно графику работы почтовых отделений связи.
Другие выплаты за январь также можно будет получить досрочно. Так, до 28 декабря будут перечислены детские выплаты, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, пособия ветеранам, героям СССР и России, героям Труда, военным и членам их семей, "чернобыльцам", инвалидам, почётным донорам и иным получателям.
Ранее сообщалось, что представители Минэкономразвития РФ предложили финансировать уход за пожилыми и людьми с инвалидностью за счёт системы страхования. Такое решение возникло на фоне случаев, когда у государства отсутствует возможность финансирования долгосрочного ухода за этими категориями граждан.
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