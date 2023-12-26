Индейка накануне Рождества оставила без света тысячи жителей Сакраменто

В городе Сакраменто (Калифорния, США) в воскресенье, 24 декабря, тысячи жителей остались без света из-за дикой индейки, застрявшей в линии электропередачи. Об этом сообщили местные СМИ.

Известно, что в провода врезалась целая стая диких птиц. Без света накануне Рождества осталось 4248 домов. Неполадки были устранены около полуночи.

Ранее Лайф писал, что в Токио по подозрению в нарушении закона об охране дикой природы арестован 50-летний таксист, наехавший на высокой скорости на голубя. Ему грозит до года тюрьмы или штраф в размере одного миллиона иен (647 тысяч рублей).