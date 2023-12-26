Индейка накануне Рождества оставила без света тысячи жителей Сакраменто
В городе Сакраменто (Калифорния, США) в воскресенье, 24 декабря, тысячи жителей остались без света из-за дикой индейки, застрявшей в линии электропередачи. Об этом сообщили местные СМИ.
"Бригады работали над оперативным устранением неполадок", — рассказали газете The New York Post в муниципальном коммунальном округе.
Известно, что в провода врезалась целая стая диких птиц. Без света накануне Рождества осталось 4248 домов. Неполадки были устранены около полуночи.
Ранее Лайф писал, что в Токио по подозрению в нарушении закона об охране дикой природы арестован 50-летний таксист, наехавший на высокой скорости на голубя. Ему грозит до года тюрьмы или штраф в размере одного миллиона иен (647 тысяч рублей).
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