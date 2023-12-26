Врач раскрыла возраст, когда пора записаться к кардиологу

По достижении определённого возраста необходимо уделять своему сердцу особое внимание, предупредила врач Оксана Нилова. В первую очередь задуматься о здоровье главного насоса организма должны 40-летние мужчины и женщины, отметила специалист.

"Конечно, подлежат плановым осмотрам, если мы говорим про мужчин, пациенты старше 40 лет. Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40+, и также пациентки с ранней менопаузой — они больше всего рискуют", — рассказала собеседница RuNews24.

Впрочем, отметила Нилова, возраст не должен быть единственным критерием, на который опирается человек при планировании визитов к врачу. Необходимо учитывать и другие факторы риска, например наличие отягощённых наследственных заболеваний и других "побочек".