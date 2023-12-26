Подсчитана стоимость аренды дворца Деда Мороза в Великом Устюге на 31 декабря

Аренда дворца Деда Мороза в Великом Устюге в новогоднюю ночь обошлась бы почти в один миллион рублей. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении Лайфа.

В основу расчёта было положено предложение посуточной аренды домов и коттеджей от частных арендодателей в ближайшей к резиденции новогоднего волшебника местности. Подбирались деревянные жилые дома с ремонтом, расположенные на участках в пешей доступности от реки и других водоёмов, в самом Великом Устюге, а также в соседних к нему городах Вологодской области.

Оказалось, что в среднем дом площадью около 100 квадратных метров можно снять за 15 000 рублей в сутки. Так как дворец Деда Мороза имеет площадь 2700 квадратов, его посуточная аренда обошлась бы в 405 000 рублей. Однако на дату 31 декабря это предложение наверняка вызвало бы повышенный интерес потенциальных съёмщиков и владелец дворца мог бы повысить стоимость, чтобы сбалансировать спрос. Таким образом, учитывая сезонность и уникальность предложения, можно сделать вывод, что аренда жилища Деда Мороза в праздничную ночь обошлась бы в два раза дороже, то есть в 910 000 рублей.

"В этом исследовании считали цену краткосрочного найма дома Деда Мороза в Устюге. Жить в усадьбе новогоднего волшебника стоит в первую очередь ради праздничной атмосферы, а вот для постоянного проживания дворец не очень подходит", — пояснили Лайфу аналитики сервиса "Яндекс.Аренда", проводившие исследование.