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26 декабря, 01:56

В якутском посёлке при пожаре в гараже погибли трое мужчин

В посёлке Хандыга Томпонского района Якутии произошёл пожар в гараже, погибло три человека. Об этом сообщило республиканское управление МЧС РФ.

"В результате пожара огнём повреждён гараж по всей площади — 48 кв. м. К сожалению, на месте пожара было обнаружено трое погибших", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что в тушении было задействовано 15 человек личного состава и три единицы техники.

  • Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
    Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
  • Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
    Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
  • Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
    Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Работа спасателей на пожаре в якутском посёлке Хандыга. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

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Якутская прокуратура информировала, что погибли мужчины 1962, 1965 и 1968 года рождения. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой будут установлены причины гибели людей и дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

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А ранее Лайф сообщал, что в Омске пожар унёс жизнь годовалых мальчиков-близнецов и бабушки. Матери погибших детей со старшим ребёнком – девочкой удалось спастись. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание на ёлочной гирлянде.

Обложка ©

Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Лариса Сафронова
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