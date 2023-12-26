В якутском посёлке при пожаре в гараже погибли трое мужчин

В посёлке Хандыга Томпонского района Якутии произошёл пожар в гараже, погибло три человека. Об этом сообщило республиканское управление МЧС РФ.

"В результате пожара огнём повреждён гараж по всей площади — 48 кв. м. К сожалению, на месте пожара было обнаружено трое погибших", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что в тушении было задействовано 15 человек личного состава и три единицы техники.







Якутская прокуратура информировала, что погибли мужчины 1962, 1965 и 1968 года рождения. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой будут установлены причины гибели людей и дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.