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26 декабря, 03:14

"Честный знак" может получить цветовой индикатор содержания сахара и трансжиров

Функционал приложения "Честный знак" предлагают расширить, снабдив сервис функцией цветового предупреждения о высоком содержании в продукте некоторых веществ, таких как сахар, соль, трансжиры и других. Об этом со ссылкой на письмо Общественного совета при Роспотребнадзоре сообщила газета "Известия".

По мнению авторов инициативы, заблаговременное предупреждение покупателей о превышении концентрации вредных нутриентов склонит некоторых россиян к выбору здоровой пищи. Для удобства приложение будет использовать три цвета: зелёный, оранжевый и красный.

"Потребители получат удобные ориентиры по выбору полезной продукции, что позволит снизить потребление вредных веществ и сократить рост неинфекционных заболеваний", — сказано в письме.

"Честный знак" стало обязательным приложением для предустановки на гаджеты россиян
"Честный знак" стало обязательным приложением для предустановки на гаджеты россиян

А вот обычные жиры необходимы организму человека наряду с белками и углеводами, рассказывал Лайф ранее. Восполнить суточную норму этого вещества поможет домашний майонез.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Пушкарев
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