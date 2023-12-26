"Честный знак" может получить цветовой индикатор содержания сахара и трансжиров

Функционал приложения "Честный знак" предлагают расширить, снабдив сервис функцией цветового предупреждения о высоком содержании в продукте некоторых веществ, таких как сахар, соль, трансжиры и других. Об этом со ссылкой на письмо Общественного совета при Роспотребнадзоре сообщила газета "Известия".

По мнению авторов инициативы, заблаговременное предупреждение покупателей о превышении концентрации вредных нутриентов склонит некоторых россиян к выбору здоровой пищи. Для удобства приложение будет использовать три цвета: зелёный, оранжевый и красный.

"Потребители получат удобные ориентиры по выбору полезной продукции, что позволит снизить потребление вредных веществ и сократить рост неинфекционных заболеваний", — сказано в письме.