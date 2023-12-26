Первые шесть украинских пилотов завершили обучение на F-16 в Британии

В Великобритании базовую программу обучения полётам на истребителях F-16 окончила первая группа украинских пилотов, приступившая к тренировкам в августе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства королевства.

Шестеро лётчиков ВСУ, завершивших обучение, теперь учатся управлять истребителями в Дании. Десять стажёров остались в Британии для прохождения базовой лётной подготовки, изучения авиамедицины и тренировок в центрифуге.

"В будущем у Украины будут современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвёртого поколения F-16", — заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, добавив, что в сочетании с обучением в ведущих ВВС мира это значительный шаг вперёд по сравнению с нынешними возможностями страны.