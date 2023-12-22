В Нидерландах пообещали подготовить истребители F-16 для Киева

Нидерланды в ближайшее время готовы отправить Киеву 18 истребителей F-16. Как отметил премьер-министр страны Марк Рютте, такие поставки являются одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины.

"Сегодня я сообщил Владимиру Зеленскому о решении нашего кабмина подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Помимо разрешения на экспорт перед осуществлением поставок также должен быть соблюдён ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).