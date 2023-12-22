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22 декабря, 14:53

В Нидерландах пообещали подготовить истребители F-16 для Киева

Премьер Нидерландов Рютте: 18 истребителей F-16 подготовят для отправки Киеву

Нидерланды в ближайшее время готовы отправить Киеву 18 истребителей F-16. Как отметил премьер-министр страны Марк Рютте, такие поставки являются одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины.

"Сегодня я сообщил Владимиру Зеленскому о решении нашего кабмина подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Помимо разрешения на экспорт перед осуществлением поставок также должен быть соблюдён ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Рютте добавил, что 22 декабря разговаривал с Зеленским по поводу решения Евросовета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, Нидерланды "впечатлены прогрессом Незалежной и продолжат оказывать ей помощь".

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Напомним, решение о передаче Украине F-16 ранее приняли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.

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ТАСС / picture alliance

Никита Осипов
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