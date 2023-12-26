Администрация президента США Джо Байдена никогда не хотела победы Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью ютуб-каналу Politeka.

"Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, <...> но никогда не сказали "победа", никогда не сказали "вернуть все свои территории", — заявил капитан.

По его словам, на фоне провала на дипломатическом фронте Украина разочаровала Израиль, Польшу, Венгрию и Германию. Табах уверен, что Незалежную ждёт неминуемое поражение, к которому он призвал готовиться всех украинцев.

Экс-офицер НАТО добавил, что к концу 2024 года, когда состоятся президентские выборы в США, официальный Вашингтон планирует заставить Киев начать переговоры с Москвой.