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26 декабря, 08:29

Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности

Известный футболист Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры его супруги Антонеллы — Карлы Рокуццо — из соображений безопасности. По данным Marca, всему виной огромная толпа, собравшаяся у церкви в аргентинском Росарио.

Однако позднее футболист посетил вечеринку в Фунесе, а игравшая на ней группа выложила в социальных сетях фото со звездой.

Месси рассказал, сколько ещё планирует играть в футбол
Месси рассказал, сколько ещё планирует играть в футбол

Ранее Лионель Месси был признан спортсменом года по версии журнала Time. Издание указало на его спортивные заслуги, в том числе рекордный восьмой "Золотой мяч".

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Матвей Константинов
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