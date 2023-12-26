Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности
Известный футболист Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры его супруги Антонеллы — Карлы Рокуццо — из соображений безопасности. По данным Marca, всему виной огромная толпа, собравшаяся у церкви в аргентинском Росарио.
Однако позднее футболист посетил вечеринку в Фунесе, а игравшая на ней группа выложила в социальных сетях фото со звездой.
Ранее Лионель Месси был признан спортсменом года по версии журнала Time. Издание указало на его спортивные заслуги, в том числе рекордный восьмой "Золотой мяч".
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