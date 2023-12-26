Южная Корея ограничит поставки в РФ ещё 682 видов товаров

Южная Корея собирается ограничить поставки в Россию ещё 682 видов товаров, сообщили в пресс-службе Министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Планируется, что изменения вступят в силу в начале 2024 года после административных процедур.

Так, список экспортного контроля увеличится до 1159 видов товаров. В него войдут тяжёлое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, компоненты для авиационной техники и легковые автомобили с двигателями мощностью более двух тысяч кубических сантиметров.

Правительство азиатского государства считает, что "существует высокая вероятность" использования вышеназванных товаров в военных целях. Причём планируется выдача индивидуальных разрешений в случаях заключения контракта до вступления в силу уведомления.