Брать снегоходы в аренду можно будет с обычными водительскими правами
Россиянам с правами разрешили водить арендованные квадроциклы и снегоходы
Имеющим водительские удостоверения россиянам разрешили управлять арендованными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами без наличия необходимых категорий прав. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, теперь вышеназванными арендованными видами транспорта можно будет управлять с водительскими удостоверениями категорий А, В, В1, С и D. Такая техника также не должна разгоняться быстрее 50 километров в час.
Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий бригадам скорой помощи спасать пациентов без их согласия при наличии угрозы жизни. До нововведения для этого требовалось решение консилиума, что затягивало время.
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