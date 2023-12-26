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26 декабря, 09:15

Брать снегоходы в аренду можно будет с обычными водительскими правами

Россиянам с правами разрешили водить арендованные квадроциклы и снегоходы

Имеющим водительские удостоверения россиянам разрешили управлять арендованными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами без наличия необходимых категорий прав. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, теперь вышеназванными арендованными видами транспорта можно будет управлять с водительскими удостоверениями категорий А, В, В1, С и D. Такая техника также не должна разгоняться быстрее 50 километров в час.

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В списке — уклонисты и любители пьяной езды: Некоторым россиянам могут запретить сдавать экзамен на права

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий бригадам скорой помощи спасать пациентов без их согласия при наличии угрозы жизни. До нововведения для этого требовалось решение консилиума, что затягивало время.

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Freepik / vecstock

Матвей Константинов
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