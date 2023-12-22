В списке — уклонисты и любители пьяной езды: Некоторым россиянам могут запретить сдавать экзамен на права

МВД России разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом пишет "МВД Медиа". На данный момент он находится на стадии общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.

Так, ведомство хочет увеличить максимально допустимое число штрафных баллов с пяти до семи при сдаче экзамена, при наборе которых учащемуся выставляется оценка "не сдал". Также предлагается расширить список причин, по которым гражданина могут не допустить до экзамена. Это коснётся лиц, "не имеющих права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутых административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения".