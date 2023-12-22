В списке — уклонисты и любители пьяной езды: Некоторым россиянам могут запретить сдавать экзамен на права
МВД РФ с 1 апреля увеличит число допустимых штрафных баллов при сдаче на права
МВД России разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом пишет "МВД Медиа". На данный момент он находится на стадии общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.
Так, ведомство хочет увеличить максимально допустимое число штрафных баллов с пяти до семи при сдаче экзамена, при наборе которых учащемуся выставляется оценка "не сдал". Также предлагается расширить список причин, по которым гражданина могут не допустить до экзамена. Это коснётся лиц, "не имеющих права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутых административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения".
Кроме того, речь идёт о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования, но только до истечения срока административного наказания, уклонистах и гражданах с просроченными паспортом или медицинской справкой. Для последних процесс приостановится до предъявления действительных документов. Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что во флагманских МФЦ Москвы возобновили выдачу прав и регистрацию машин после технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Позже стало известно, что оказание госуслуг по линии ГИБДД во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объёме.
ТАСС / Донат Сорокин