ГИБДД Москвы: Во флагманских МФЦ возобновлена выдача прав и регистрация авто

Во флагманских МФЦ Москвы возобновили выдачу прав и регистрацию машин после технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах", — говорится в телеграм-канале ГИБДД.

В Госавтоинспекции также отметили, что информация о работе будет обновляться по мере восстановления работоспособности систем.