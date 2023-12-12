ГИБДД Москвы: Во флагманских МФЦ возобновлена выдача прав и регистрация авто
Во флагманских МФЦ Москвы возобновили выдачу прав и регистрацию машин после технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах", — говорится в телеграм-канале ГИБДД.
В Госавтоинспекции также отметили, что информация о работе будет обновляться по мере восстановления работоспособности систем.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня стало известно о массовом техническом сбое, в результате которого в Москве были приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав. При этом SHOT сообщал, что неполадки произошли на территории всей страны, а на восстановление базы ГИБДД может потребоваться до нескольких дней.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев