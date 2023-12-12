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12 декабря, 19:56

Госавтоинспекция Москвы возобновила оказание госуслуг в полном объёме

В настоящий момент оказание госуслуг по линии ГИБДД во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объёме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, 12 декабря стало известно о массовом техническом сбое, в результате которого в Москве были приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав. Сообщалось, что неполадки произошли на территории всей страны, а на восстановление базы ГИБДД может потребоваться до нескольких дней. В тот же день во флагманских МФЦ Москвы выдачу прав и регистрацию авто возобновили.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Лариса Сафронова
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