Госавтоинспекция Москвы возобновила оказание госуслуг в полном объёме
В настоящий момент оказание госуслуг по линии ГИБДД во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объёме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, 12 декабря стало известно о массовом техническом сбое, в результате которого в Москве были приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав. Сообщалось, что неполадки произошли на территории всей страны, а на восстановление базы ГИБДД может потребоваться до нескольких дней. В тот же день во флагманских МФЦ Москвы выдачу прав и регистрацию авто возобновили.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин