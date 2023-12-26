Силуанов: Бюджет получил от налога на сверхприбыль 315 миллиардов рублей
Бюджет Российской Федерации получил по налогу на сверхприбыль от компаний более 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В бюджете было заложено 300 миллиардов, на сегодняшний день эта цифра — 315, то есть 315 миллиардов уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", — рассказал Силуанов телеканалу "Россия 24".
Ранее Лайф писал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов высоко оценил эффективность введённого в 2023 году налога на сверхприбыль компаний. По его словам, отечественные предприниматели могли заплатить налог в этом году по ставке 5% или в следующем — по ставке 10%.
ТАСС / Сергей Бобылев