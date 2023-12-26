Силуанов: Бюджет получил от налога на сверхприбыль 315 миллиардов рублей

Бюджет Российской Федерации получил по налогу на сверхприбыль от компаний более 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В бюджете было заложено 300 миллиардов, на сегодняшний день эта цифра — 315, то есть 315 миллиардов уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", — рассказал Силуанов телеканалу "Россия 24".