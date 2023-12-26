Жених бросил беременную невесту после того, как узнал пол будущего ребёнка

Гражданин Китая бросил возлюбленную из Таиланда после того, как узнал, что она беременна девочкой. Как пишет издание The Thaiger, 42-летний мужчина попросту оборвал все контакты с невестой прямо перед свадьбой.

Они познакомились через соседку 36-летней тайки Ноа, которая сосватала ей холостого родственника из КНР. Какое-то время парочка переписывалась в соцсетях, а затем китаец и вовсе перевёз в Таиланд всю семью, чтобы жить поближе к возлюбленной. Позже была назначена дата свадьбы — за неё, кстати, полностью заплатила уже беременная невеста. При этом жених постоянно говорил ей, что мечтает о детях и ему абсолютно неважно, какого они будут пола.

При этом незадолго до даты бракосочетания китаец вернулся к себе на родину по работе, и в этот момент Ноа узнала, что у них будет девочка. Однако эта новость совсем не обрадовала жениха. Он сразу же написал, что свадьбу надо перенести, а потом и вовсе перестал выходить на связь с возлюбленной. Позже та самая сваха-соседка рассказала, что несостоявшийся супруг хотел сына. Теперь женщина пытается добиться, чтобы мужчина хотя бы выплачивал деньги на содержание их дочери. Что стало с семьёй, которую китаец перевёз в Таиланд, не сообщается.