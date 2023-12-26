Фигуристка Туктамышева назвала самые дорогие покупки на призовые

Новая модель популярного ноутбука стала самой весомой покупкой с первых призовых. Об этом в своём блоге рассказала российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

"Приятнее зарабатывать деньги, чем тратить их. Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но и тратить тоже неплохо. Помню свои первые призовые, это был сезон 2011/2012. Я только вышла во взрослые, начала выигрывать Гран-при. Пришли призовые с первого этапа, и я купила самый новый MacBook Air. Это была моя первая в жизни весомая покупка, он уже тогда стоил тысяч 80–100", — цитирует фигуристку Sports.ru.

По её словам, самой большой покупкой за всё время стала квартира в Санкт-Петербурге. Спортсменка отметила, что это не было импульсивной покупкой, так как она копила деньги с намерением вложить их во что-то серьёзное.

Фигуристка также призналась, что у неё "нет привычки обязательно покупать что-то с зарплаты или призовых". Она считает, что "лучше накопить и потратить потом с умом".