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26 декабря, 09:50

Фигуристка Туктамышева назвала самые дорогие покупки на призовые

Туктамышева назвала квартиру в Петербурге самой дорогой покупкой с призовых

Фигуристка Елизавета Туктамышева. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Фигуристка Елизавета Туктамышева. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Новая модель популярного ноутбука стала самой весомой покупкой с первых призовых. Об этом в своём блоге рассказала российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

"Приятнее зарабатывать деньги, чем тратить их. Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но и тратить тоже неплохо. Помню свои первые призовые, это был сезон 2011/2012. Я только вышла во взрослые, начала выигрывать Гран-при. Пришли призовые с первого этапа, и я купила самый новый MacBook Air. Это была моя первая в жизни весомая покупка, он уже тогда стоил тысяч 80–100", — цитирует фигуристку Sports.ru.

По её словам, самой большой покупкой за всё время стала квартира в Санкт-Петербурге. Спортсменка отметила, что это не было импульсивной покупкой, так как она копила деньги с намерением вложить их во что-то серьёзное.

Фигуристка также призналась, что у неё "нет привычки обязательно покупать что-то с зарплаты или призовых". Она считает, что "лучше накопить и потратить потом с умом".

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Ян Поланин
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