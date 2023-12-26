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26 декабря, 10:18

В Подмосковье женщина чуть не зарезала супруга, а пока вызывала ему скорую, он сбежал из дома

Житель Подмосковья сбежал от жены, пырнувшей его в поясницу в ходе ссоры

В подмосковном Клину супружеская ссора чуть не закончилась убийством, теперь пострадавшего ищет полиция. По данным SHOT, всё произошло накануне вечером: пара так разругалась, что подняла на уши соседей, а в какой-то момент мужчина начал избивать возлюбленную. В ответ та схватилась за нож и воткнула его в поясницу обидчику.

Увидев раненого супруга и, видимо, поняв, что всё зашло слишком далеко, женщина сжалилась и решила вызвать пострадавшему скорую. Однако тот не стал дожидаться врачей и попросту сбежал. Теперь к его поискам подключилась полиция.

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Ранее жительница подмосковного Пущина, пытаясь отговорить мужа от похода на пьянку, пырнула себя ножом. Мужчина, разумеется, остался дома и вызвал экстренные службы. Проводится проверка.

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Матвей Константинов
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