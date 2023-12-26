Россиянам рассказали, как не нарваться на штраф при перевозке новогодней ёлки

За неправильную перевозку новогодней ёлки есть риск нарваться на штраф. К примеру, его можно получить, если края дерева будут выступать за габариты автомобиля, рассказал почётный адвокат России Никита Филиппов.

Согласно правилам, перевозимый груз не должен ограничивать обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства. Также, по словам юриста, следует обратить внимание, чтобы дерево не закрывало фары и регистрационные знаки, а также не загрязняло дорогу и окружающую среду.

"Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение. В противном случае он рискует получить штраф в размере 500 рублей", — предупредил Филиппов в беседе с "Москвой 24".

Вместе с тем специалист напомнил, что при покупке ели необходимо попросить продавца предоставить чек об оплате, так как незаконная вырубка предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей либо лишение свободы. Вопрос, административная это ответственность или уголовная, зависит от суммы ущерба, то есть от количества срубленных ёлок, резюмировал Филиппов.