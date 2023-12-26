Песков: В Кремле не обсуждают введения уголовной ответственности за кадры ударов ВСУ по объектам РФ
Кремль не обсуждает идеи уголовной ответственности за кадры ударов по объектам РФ
Власти страны не обсуждают введения уголовной ответственности за публикацию кадров украинских ударов по объектам РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас не ведётся таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то", — сказал он.
Ранее "Офицеры России" призвали ввести административную и даже уголовную ответственность за съёмку и публикацию в Сети видео с последствиями ударов ВСУ. Общественники считают, что подобный контент помогает противнику корректировать свои атаки и вести пропагандистскую работу.
Shutterstock