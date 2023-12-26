Песков: В Кремле не обсуждают введения уголовной ответственности за кадры ударов ВСУ по объектам РФ

Власти страны не обсуждают введения уголовной ответственности за публикацию кадров украинских ударов по объектам РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас не ведётся таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то", — сказал он.