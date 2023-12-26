Под Воронежем отец выкрал пятилетнюю дочку у бабушки и дедушки прямо в кафе

Воронежские следователи организовали доследственную проверку по факту похищения пятилетней девочки из кафе в Острогожске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что девочку якобы выкрал её же родной отец. В момент инцидента, который произошёл 24 декабря, малышка отдыхала в кафе "Фамилия" с бабушкой и дедушкой. В какой-то момент её якобы унёс отец в сопровождении неизвестных. Тогда же утверждалось, что родители ребёнка разведены.

"Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины и похищенной девочки. При этом её отец выходит на связь с оперативниками. Также в СК подтвердили информацию о том, что родители ребёнка разведены.