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26 декабря, 11:08

Путин подписал закон об "Играх будущего – 2024"

Путин подписал закон об "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который пройдёт в Казани в 2024 году. Соревнования начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта.

Документ содержит необходимую нормативную базу для организации и проведения турнира. В перечень его целей входит популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии. Кроме того, одной из целей проведения соревнования является укрепление сотрудничества между спортсменами и тренерами.

Вместе с этим закон устанавливает полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, а также определяет периодичность проведения соревновательных мероприятий.

На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани
На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани

А ранее Лайф писал, что в апреле 2023-го президент РФ торжественно дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований. Формат "Игр будущего" подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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