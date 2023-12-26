Путин подписал закон об "Играх будущего – 2024"

Президент России Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который пройдёт в Казани в 2024 году. Соревнования начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта.

Документ содержит необходимую нормативную базу для организации и проведения турнира. В перечень его целей входит популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии. Кроме того, одной из целей проведения соревнования является укрепление сотрудничества между спортсменами и тренерами.

Вместе с этим закон устанавливает полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, а также определяет периодичность проведения соревновательных мероприятий.