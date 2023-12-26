Путин подписал закон об "Играх будущего – 2024"
Путин подписал закон об "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который пройдёт в Казани в 2024 году. Соревнования начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта.
Документ содержит необходимую нормативную базу для организации и проведения турнира. В перечень его целей входит популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии. Кроме того, одной из целей проведения соревнования является укрепление сотрудничества между спортсменами и тренерами.
Вместе с этим закон устанавливает полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, а также определяет периодичность проведения соревновательных мероприятий.
А ранее Лайф писал, что в апреле 2023-го президент РФ торжественно дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований. Формат "Игр будущего" подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).
Kremlin.ru