В Общественной палате заявили, что Россия гордится традициями народов и культур

Россия сохраняет культуру, обычаи народов и дорожит ими. Об этом заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына в ходе круглого стола "Политические итоги 2023 года".

"Когда мы говорим про консолидацию, очень важно говорить, что это люди, их поступки, человеческие жизни... Традиции России — это комплекс традиций её народов, культур и сообществ. Мы ими гордимся и ими дорожим", — отметила она.

И примеров этому существует огромное множество. Например, в Якутии участника спецоперации Василия Данилова, героически спасшего однополчанина ценой своей жизни, посмертно наградили орденом Мужества. А этнический пуштун Рафи Абдул Джабар, ещё в 2017 году получивший тяжёлое ранение в Донбассе и впавший в кому, после пробуждения узнал, что православные священники попросили паству сдавать для него кровь.

Кроме того, в стране действует всероссийский проект "Окопная свеча", который получил широкий отклик у граждан. А в Бурятии любой неравнодушный гражданин может взять "под опеку" семью погибшего военнослужащего: помочь решить бытовые проблемы, а иногда просто побыть рядом и выслушать. Кстати, одну из таких ячеек общества взяли "под опеку" родственники главы региона Алексея Цыденова.