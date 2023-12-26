В Общественной палате заявили, что Россия гордится традициями народов и культур
Россия сохраняет культуру, обычаи народов и дорожит ими. Об этом заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына в ходе круглого стола "Политические итоги 2023 года".
"Когда мы говорим про консолидацию, очень важно говорить, что это люди, их поступки, человеческие жизни... Традиции России — это комплекс традиций её народов, культур и сообществ. Мы ими гордимся и ими дорожим", — отметила она.
И примеров этому существует огромное множество. Например, в Якутии участника спецоперации Василия Данилова, героически спасшего однополчанина ценой своей жизни, посмертно наградили орденом Мужества. А этнический пуштун Рафи Абдул Джабар, ещё в 2017 году получивший тяжёлое ранение в Донбассе и впавший в кому, после пробуждения узнал, что православные священники попросили паству сдавать для него кровь.
Кроме того, в стране действует всероссийский проект "Окопная свеча", который получил широкий отклик у граждан. А в Бурятии любой неравнодушный гражданин может взять "под опеку" семью погибшего военнослужащего: помочь решить бытовые проблемы, а иногда просто побыть рядом и выслушать. Кстати, одну из таких ячеек общества взяли "под опеку" родственники главы региона Алексея Цыденова.
Ранее Дарья Кислицына указала, что россиянам важно гордиться своей страной. Это является неотъемлемой частью нашего мировоззрения, отметила она.
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