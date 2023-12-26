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26 декабря, 10:58

Стало известно, где москвичи смогут бесплатно парковаться в новогодние праздники

Сергей Собянин: С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными

В Москве автомобильные парковки будут бесплатными на время новогодних праздников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать по обычным тарифам.

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Ранее Лайф писал, что москвичам назвали места, где можно бесплатно покататься с горок на тюбингах и ледянках. Так, на сайте мэра столицы сообщили, что для детей лучше всего подойдут горки, расположенные в парках: "Бабушкинский", у Джамгаровского пруда, имени Юрия Лужкова и у Борисовских прудов.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Ян Поланин
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