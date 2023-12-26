Стало известно, где москвичи смогут бесплатно парковаться в новогодние праздники

В Москве автомобильные парковки будут бесплатными на время новогодних праздников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать по обычным тарифам.