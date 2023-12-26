Камеры сняли, как молодой жених с братом выбросили в мусор тело расчленённой невесты из Челнов

В канализационной шахте дома в 14-м комплексе Набережных Челнов нашли расчленённое тело женщины. Как сообщает Mash Iptash, орудие убийства ещё не обнаружили.

Жительницу Челнов без головы, ног и рук нашли в канализационном люке. Видео © Telegram / "Mash Iptash"

По информации телеграм-канала, последний раз Лариса З. звонила сыну Раилю утром 22 декабря. Женщина предложила сыну встретиться, но после обеда перестала выходить на связь. Он подумал, что мать находится на новогоднем корпоративе, поэтому и написал заявление только через три дня. Сестра погибшей позвонила её 22-летнему жениху, на тот момент пара встречалась уже год. Возлюбленный сказал, что находится в Таджикистане и не знает, где она.

Полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, что двое мужчин 22 декабря вынесли из подъезда погибшей большой синий мусорный пакет, который выбросили в ближайший люк. Там сотрудники правоохранительных органов и нашли женщину — правда, без головы, рук и ног.

По предварительной информации, 45-летнюю женщину убил её ухажёр вместе со своим братом из-за денег. В тот день погибшая хотела вернуть сыну 450 тысяч рублей, которые занимала на операцию для мамы жениха, якобы она была в коме. Злоумышленники скрываются в Киргизии.