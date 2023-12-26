Камеры сняли, как молодой жених с братом выбросили в мусор тело расчленённой невесты из Челнов
Жених с братом из Таджикистана убили и расчленили жительницу Набережных Челнов
В канализационной шахте дома в 14-м комплексе Набережных Челнов нашли расчленённое тело женщины. Как сообщает Mash Iptash, орудие убийства ещё не обнаружили.
Жительницу Челнов без головы, ног и рук нашли в канализационном люке. Видео © Telegram / "Mash Iptash"
По информации телеграм-канала, последний раз Лариса З. звонила сыну Раилю утром 22 декабря. Женщина предложила сыну встретиться, но после обеда перестала выходить на связь. Он подумал, что мать находится на новогоднем корпоративе, поэтому и написал заявление только через три дня. Сестра погибшей позвонила её 22-летнему жениху, на тот момент пара встречалась уже год. Возлюбленный сказал, что находится в Таджикистане и не знает, где она.
Полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, что двое мужчин 22 декабря вынесли из подъезда погибшей большой синий мусорный пакет, который выбросили в ближайший люк. Там сотрудники правоохранительных органов и нашли женщину — правда, без головы, рук и ног.
По предварительной информации, 45-летнюю женщину убил её ухажёр вместе со своим братом из-за денег. В тот день погибшая хотела вернуть сыну 450 тысяч рублей, которые занимала на операцию для мамы жениха, якобы она была в коме. Злоумышленники скрываются в Киргизии.
А ранее Лайф рассказывал, что в Балашихе сын зарезал мать, захотевшую продать свою долю в их квартире. Мужчина схватил свой охотничий нож и нанёс матери смертельные удары в живот и шею, после чего позвонил в полицию и сознался в содеянном. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.
Telegram / "Mash Iptash"