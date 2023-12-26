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26 декабря, 11:54

Адвокат объяснила, какие подарки законно дарить учителям на Новый год

Адвокат Разумовская: Подарки учителям дороже 3000 рублей приравниваются к взятке

Учителям можно дарить только те подарки, стоимость которых не превышает трёх тысяч рублей. Если она выше, то это может привести к проблемам с законом, напомнила адвокат Арсения Разумовская.

"В соответствии с 575 статьёй Гражданского кодекса подарки учителям дарить можно, но не дороже 3000 рублей. Конечно, никто не запрещает разбить поздравление на части и порадовать преподавателя несколько раз на сумму до 3000, но нужно помнить, что всё остальное приравнивается к взятке", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По её словам, каждая школа имеет право прописывать в уставе, какими подарками лучше ограничиваться, так как важно, чтобы они соответствовали закону и внутренним положениям учреждения.

Адвокат также предупредила, что нельзя дарить учителям билеты и оплаченные путёвки, которые можно продать, получив за них деньги. Это приравнивается к даче взятки.

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Ранее Лайф писал, что, выбирая подарок на Новый год, нужно учитывать финансовое положение получателя, чтобы не поставить его в неловкое положение из-за невозможности преподнести равноценный подарок. Психотерапевт объяснил, что не стоит дарить антивозрастные и гигиенические средства, так как это может обидеть человека.

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Freepik / Racool_studio

Ян Поланин
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