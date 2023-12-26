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26 декабря, 12:49

Стала известна причина стремительной смерти девочки с синдромом Дауна от пневмонии

Врач Беляева: Пневмония сгубила девочку в Альметьевске из-за синдрома Дауна

Скончавшуюся от двусторонней пневмонии 13-летнюю девочку с синдромом Дауна из Альметьевска в Татарстане начали слишком поздно лечить. Вместо препарата от кашля, который ей давали родители, школьнице надо было принимать антибиотики, а по возможности — даже полежать в больнице. Такое мнение выразила врач общей практики Мария Беляева.

"Пневмония может развиваться быстро, особенно у детей и при наличии сопутствующей патологии. При этом поражаются лёгкие, а наиболее тяжело воспаление может переноситься при двустороннем поражении. Плюсом к этому при синдроме Дауна есть поражение внутренних органов, что могло усугубить ситуацию", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт напомнила, что к признакам пневмонии относятся слабость, кашель и повышение температуры. Чтобы не перепутать её с простудой, нужно сделать рентген. Врач добавила, что небольшой процент быстрых смертей от подобных заболеваний действительно существует. Беляева указала, что некоторые пациенты погибают даже от простого гриппа.

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Как сообщал Лайф, девочка из в Альметьевска заболела в минувшую среду. Сначала налицо были классические признаки простуды, но ночью ребёнок начал жаловаться на проблемы с дыханием. После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Никита Осипов
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