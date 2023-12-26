iPhone начали взимать у россиян плату за перезагрузку смартфона, но это можно отключить

Россияне начали жаловаться в социальных сетях на неожиданную новую статью расходов — платную перезагрузку своих iPhone. По их словам, смартфон снимает с личного мобильного счёта пользователей по десять рублей за каждый "ребут".

Оказалось, что смартфон каждый раз после таких действий отсылает техническое сообщение на иностранный номер для авторизации в серверах компании, что стоит денег. До ухода Apple это было бесплатно, однако сейчас — нет.

При этом некоторые отечественные операторы сотовой связи утверждают, что плата взимается только при смене номера и повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage. Во избежание переплат пользователям рекомендуется отключить отправку платных СМС-сообщений, однако тогда приложения перестанут работать.