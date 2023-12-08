Apple планирует производить четверть всех iPhone в Индии
WSJ: Apple хочет ежегодно производить более 50 миллионов iPhone в Индии
Американская корпорация Apple намерена приступить к массовому производству iPhone в Индии в ближайшее время. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Apple и её поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трёх лет, а после этого планируется выпустить ещё десятки миллионов единиц", — говорится в сообщении.
По информации газеты, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. В индийском штате Карнатака уже строится завод корпорации. Он начнёт работать в апреле и будет производить 20 миллионов смартфонов ежегодно.
Кроме того, на индийской площадке Apple запустит производство бюджетных вариантов iPhone. Мобильные телефоны из этого сегмента поступят в продажу уже в следующем году.
Ранее Лайф писал, что сотрудникам Банка России с 25 декабря запретят закупку и использование iPhone и iPad в служебных целях. А ранее аналогичное решение захотели принять в отношении сотрудников Минцифры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что считает айфон прекрасным изобретением и пока не готов от него отказываться.