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8 декабря, 09:31

Apple планирует производить четверть всех iPhone в Индии

WSJ: Apple хочет ежегодно производить более 50 миллионов iPhone в Индии

Американская корпорация Apple намерена приступить к массовому производству iPhone в Индии в ближайшее время. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Apple и её поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трёх лет, а после этого планируется выпустить ещё десятки миллионов единиц", — говорится в сообщении.

По информации газеты, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. В индийском штате Карнатака уже строится завод корпорации. Он начнёт работать в апреле и будет производить 20 миллионов смартфонов ежегодно.

Кроме того, на индийской площадке Apple запустит производство бюджетных вариантов iPhone. Мобильные телефоны из этого сегмента поступят в продажу уже в следующем году.

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Ян Поланин
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