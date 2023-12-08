Apple планирует производить четверть всех iPhone в Индии

Американская корпорация Apple намерена приступить к массовому производству iPhone в Индии в ближайшее время. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Apple и её поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трёх лет, а после этого планируется выпустить ещё десятки миллионов единиц", — говорится в сообщении.

По информации газеты, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. В индийском штате Карнатака уже строится завод корпорации. Он начнёт работать в апреле и будет производить 20 миллионов смартфонов ежегодно.