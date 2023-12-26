Сайт Госдумы теперь доступен на китайском языке

Председатель ГД Вячеслав Володин объявил о решении запустить версию сайта Государственной думы на китайском языке. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", — заявил Володин.

По его словам, в настоящее время китайский язык является самым распространённым по количеству носителей в мире. Таким образом, официальный сайт нижней палаты российского парламента доступен на трёх иностранных языках: английском, китайском и испанском.