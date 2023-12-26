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Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 15:59

Сайт Госдумы теперь доступен на китайском языке

Госдума: Официальный сайт Госдумы будет доступен на трёх языках

Председатель ГД Вячеслав Володин объявил о решении запустить версию сайта Государственной думы на китайском языке. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", — заявил Володин.

По его словам, в настоящее время китайский язык является самым распространённым по количеству носителей в мире. Таким образом, официальный сайт нижней палаты российского парламента доступен на трёх иностранных языках: английском, китайском и испанском.

News Media в коллаборации с Артемием Лебедевым запустили народный сайт Конституции РФ
News Media в коллаборации с Артемием Лебедевым запустили народный сайт Конституции РФ

Ранее Лайф писал, что в ходе пленарного заседания Госдумы в первом чтении принят законопроект о продлении периода, во время которого на отечественных сайтах можно регистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Создать аккаунт на российских ресурсах через зарубежные сервисы разрешается до 1 января 2025 года.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Ян Поланин
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