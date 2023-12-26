Сайт Госдумы теперь доступен на китайском языке
Госдума: Официальный сайт Госдумы будет доступен на трёх языках
Председатель ГД Вячеслав Володин объявил о решении запустить версию сайта Государственной думы на китайском языке. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", — заявил Володин.
По его словам, в настоящее время китайский язык является самым распространённым по количеству носителей в мире. Таким образом, официальный сайт нижней палаты российского парламента доступен на трёх иностранных языках: английском, китайском и испанском.
Ранее Лайф писал, что в ходе пленарного заседания Госдумы в первом чтении принят законопроект о продлении периода, во время которого на отечественных сайтах можно регистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Создать аккаунт на российских ресурсах через зарубежные сервисы разрешается до 1 января 2025 года.
ТАСС / Сергей Фадеичев