Россиянам продлили разрешение регистрироваться на сайтах РФ через иностранный е-mail

В ходе пленарного заседания Госдумы в первом чтении принят законопроект о продлении периода, во время которого на отечественных сайтах можно регистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Таким образом, создать аккаунт на российских ресурсах через зарубежные сервисы разрешается до 1 января 2025 года.

Как сообщал Лайф, в конце июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий с 1 декабря 2023 года регистрацию на сайтах РФ с помощью иностранной электронной почты. Речь идёт в том числе об аккаунтах, зарегистрированных через Google или Apple ID. Пройти регистрацию, согласно законопроекту, разрешается, в частности, по номеру телефона и через портал "Госуслуг".