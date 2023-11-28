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Регион
Опубликовано 28 ноября 2023, 17:21
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Россиянам продлили разрешение регистрироваться на сайтах РФ через иностранный е-mail

Госдума одобрила регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы до 2025 года

В ходе пленарного заседания Госдумы в первом чтении принят законопроект о продлении периода, во время которого на отечественных сайтах можно регистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Таким образом, создать аккаунт на российских ресурсах через зарубежные сервисы разрешается до 1 января 2025 года.

Как сообщал Лайф, в конце июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий с 1 декабря 2023 года регистрацию на сайтах РФ с помощью иностранной электронной почты. Речь идёт в том числе об аккаунтах, зарегистрированных через Google или Apple ID. Пройти регистрацию, согласно законопроекту, разрешается, в частности, по номеру телефона и через портал "Госуслуг".

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Законопроект подготовил депутат от "Единой России" Антон Горелкин. Он предусматривает изменения в законах "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

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Unsplash / Solen Feyissa

Никита Осипов
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